В Краснополье мужчина поссорился с братом и выстрелил в него из ружья

Новости Беларуси. В городском посёлке Краснополье Краснопольского района местный житель подозревается в убийстве брата.
Как сообщает УСК по Могилёвской области, ночью 30 ноября 37-летний мужчина находился дома вместе с 38-летним братом. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора.
В ходе конфликта подозреваемый выстрелил в грудь потерпевшему из незарегистрированного охотничьего ружья. От полученного ранения мужчина погиб на месте.
Фото: УСК по Могилёвской области
Прибывшая СОГ осмотрела место происшествия, изъяла оружие и боеприпасы. Фигурант допрошен, продолжаются допросы свидетелей. Назначено проведение ряда экспертиз.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершённое лицом, ранее совершившим убийство». В 2017 году подозреваемый вышел из мест лишения свободы, где находился за убийство и разбой.
Расследование продолжается.
Месяцем ранее в Волковысском районе в одном из домов было обнаружено тело мужчины.
В убийстве гражданина подозревался его брат – здесь подробности.