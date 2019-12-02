В Краснополье мужчина поссорился с братом и выстрелил в него из ружья

Новости Беларуси. В городском посёлке Краснополье Краснопольского района местный житель подозревается в убийстве брата.

Как сообщает УСК по Могилёвской области, ночью 30 ноября 37-летний мужчина находился дома вместе с 38-летним братом. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора.

В ходе конфликта подозреваемый выстрелил в грудь потерпевшему из незарегистрированного охотничьего ружья. От полученного ранения мужчина погиб на месте.