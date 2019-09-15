В Костюковичском районе с предприятия было похищено 100 литров дизтоплива

Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, правоохранители осматривали дом 61-летнего местного жителя. На подворье сотрудники милиции обнаружили 5 пластмассовых канистр, содержавших 100 литров дизельного топлива.

Новости Беларуси. 11 сентября в агрогородке Белая Дуброва Костюковичского района был выявлен факт хищения дизтоплива.

Установлено, что механизатор предприятия присвоил топливо себе. Сейчас оно изъято и возвращено предприятию. По факту случившегося ведётся проверка. Механизатору грозит административная ответственность.

Отмечается, что за последние три месяца у населения изъято 1693 литра дизтоплива. В отношении нарушителей составлены 55 протоколов. 35 нарушителей являются работниками сельхозпредприятий области.

Некоторое время назад в Бресте у женщины были похищены золотые украшения и 8 тысяч долларов.