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В Костюковичском районе с предприятия было похищено 100 литров дизтоплива

15 сентября 2019 06:57
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Новости Беларуси. 11 сентября в агрогородке Белая Дуброва Костюковичского района был выявлен факт хищения дизтоплива.

Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, правоохранители осматривали дом 61-летнего местного жителя. На подворье сотрудники милиции обнаружили 5 пластмассовых канистр, содержавших 100 литров дизельного топлива.

В Костюковичском районе с предприятия было похищено 100 литров дизтоплива-1

Фото: УВД Могилёвского облисполкома

Установлено, что механизатор предприятия присвоил топливо себе. Сейчас оно изъято и возвращено предприятию. По факту случившегося ведётся проверка. Механизатору грозит административная ответственность.

В Костюковичском районе с предприятия было похищено 100 литров дизтоплива-4

Фото: УВД Могилёвского облисполкома

Отмечается, что за последние три месяца у населения изъято 1693 литра дизтоплива. В отношении нарушителей составлены 55 протоколов. 35 нарушителей являются работниками сельхозпредприятий области.

Некоторое время назад в Бресте у женщины были похищены золотые украшения и 8 тысяч долларов.

В преступлении подозревался безработный местный житель – подробнее здесь.

 

# Кража # происшествия

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