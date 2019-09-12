В Бресте мужчина похитил золотые украшения и 8 тысяч долларов

Новости Беларуси. В Бресте у местной жительницы были похищены золотые изделия и крупная сумма денег. Как сообщает УВД Брестского облисполкома, женщина обратилась в милицию и рассказала, что хищение произошло между 10:00 24 августа и 11:00 4 сентября.

Фото: УВД Брестского облисполкома

В краже семи ювелирных изделий и восьми тысяч долларов подозревается безработный 37-летний ранее судимый брестчанин. Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая в крупном размере».

Фото: УВД Брестского облисполкома