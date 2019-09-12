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В Бресте мужчина похитил золотые украшения и 8 тысяч долларов

12 сентября 2019 14:19
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Новости Беларуси. В Бресте у местной жительницы были похищены золотые изделия и крупная сумма денег.

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, женщина обратилась в милицию и рассказала, что хищение произошло между 10:00 24 августа и 11:00 4 сентября.

В Бресте мужчина похитил золотые украшения и 8 тысяч долларов-1

Фото: УВД Брестского облисполкома

В краже семи ювелирных изделий и восьми тысяч долларов подозревается безработный 37-летний ранее судимый брестчанин. Мужчина задержан.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая в крупном размере».

В Бресте мужчина похитил золотые украшения и 8 тысяч долларов-4

Фото: УВД Брестского облисполкома

Летом 2019 года в Минске из квартиры за десять минут были украдены 100 долларов, ювелирные украшения и часы с драгоценными камнями.

Подозреваемый был задержан – здесь подробности.

# Кража # происшествия

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