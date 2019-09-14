В Бресте во время ДТП несколько раз перевернулся Renault

Новости Беларуси. В центре Бреста произошло ДТП, несколько раз перевернулся легковой автомобиль.
По информации МВД, авария случилась днем 14 сентября. За рулем автомобиля Renault находился 30-летний мужчина. Он совершил столкновение с Kia, которым управлял 36-летний брестчанин.
В результате ДТП Renault несколько раз перевернулся. Пострадала пассажирка автомобиля. Ее доставили в медучреждение для оказания помощи.
На месте аварии работают сотрудники ГАИ. Устанавливаются причины ДТП. Предварительно, оба водителя были трезвые.
На неделе на перекрестке в Бресте произошло ДТП с участием трех автомобилей (читать далее).