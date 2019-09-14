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В Бресте во время ДТП несколько раз перевернулся Renault

14 сентября 2019 15:18
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Новости Беларуси. В центре Бреста произошло ДТП, несколько раз перевернулся легковой автомобиль. 

По информации МВД, авария случилась днем 14 сентября. За рулем автомобиля Renault находился 30-летний мужчина. Он совершил столкновение с Kia, которым управлял 36-летний брестчанин. 

В Бресте во время ДТП несколько раз перевернулся Renault -1

Фото: МВД 

В результате ДТП Renault несколько раз перевернулся. Пострадала пассажирка автомобиля. Ее доставили в медучреждение для оказания помощи. 

В Бресте во время ДТП несколько раз перевернулся Renault -4

Фото: МВД 

На месте аварии работают сотрудники ГАИ. Устанавливаются причины ДТП. Предварительно, оба водителя были трезвые.  

На неделе на перекрестке в Бресте произошло ДТП с участием трех автомобилей (читать далее).  

# Авария в Бресте # происшествия

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