В Бресте во время ДТП несколько раз перевернулся Renault

Новости Беларуси. В центре Бреста произошло ДТП, несколько раз перевернулся легковой автомобиль. По информации МВД, авария случилась днем 14 сентября. За рулем автомобиля Renault находился 30-летний мужчина. Он совершил столкновение с Kia, которым управлял 36-летний брестчанин.

Фото: МВД

В результате ДТП Renault несколько раз перевернулся. Пострадала пассажирка автомобиля. Ее доставили в медучреждение для оказания помощи.

Фото: МВД