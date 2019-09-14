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Упавший на рельсы метро мужчина умер в больнице

14 сентября 2019 12:29
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Новости Беларуси. Упавший на рельсы на станции метро «Петровщина» в Минске мужчина скончался в больнице.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя ГУВД Мингорисполкома Наталью Ганусевич, мужчина 30-35 лет упал на рельсы перед приближающимся поездом.  

Мужчину госпитализировали. Он скончался в медучреждении. Устанавливается личность погибшего. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.  

Напомним, что происшествие случилось утром 14 сентября.  

Из-за случившегося останавливалось движение поездов – здесь подробнее.  

# Несчастный случай # происшествия

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