Упавший на рельсы метро мужчина умер в больнице

Новости Беларуси. Упавший на рельсы на станции метро «Петровщина» в Минске мужчина скончался в больнице.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя ГУВД Мингорисполкома Наталью Ганусевич, мужчина 30-35 лет упал на рельсы перед приближающимся поездом.

Мужчину госпитализировали. Он скончался в медучреждении. Устанавливается личность погибшего. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

Напомним, что происшествие случилось утром 14 сентября.