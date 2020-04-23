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В Костюковичах на цементном заводе произошла вспышка пылевоздушной смеси

23 апреля 2020 08:44
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Новости Беларуси. На заводе в Костюковичах произошла вспышка пылевоздушной смеси.  

По информации МЧС, происшествие случилось днем 22 апреля на Белорусском цементном заводе.   

Инцидент случился в здании угольной мельницы, высота которой 30 метров. Она используется для получения пылеугольного топлива для котельной и работает круглосуточно. В здании в корпусе рукавного фильтра были повреждены сэндвич-панели и оконные блоки.   

В Костюковичах на цементном заводе произошла вспышка пылевоздушной смеси-1

Фото: МЧС

Установлено, что после окончания производства топлива проводилась вентиляция системы аспирации. Именно в этот момент случилась вспышка пылевоздушной смеси без последующего горения в корпусе рукавного фильтра на уровне 7 этажа.   

Никто не пострадал. Эвакуация не проводилась. Технологический процесс предприятия не был нарушен.   

Устанавливается причина случившегося.  

В начале апреля в Минске на территории комбината силикатных изделий горели шесть бункеров с полистиролом (читать далее).   

# Пожар # происшествия

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