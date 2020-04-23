В Костюковичах на цементном заводе произошла вспышка пылевоздушной смеси

Инцидент случился в здании угольной мельницы, высота которой 30 метров. Она используется для получения пылеугольного топлива для котельной и работает круглосуточно. В здании в корпусе рукавного фильтра были повреждены сэндвич-панели и оконные блоки.

По информации МЧС, происшествие случилось днем 22 апреля на Белорусском цементном заводе.

Новости Беларуси. На заводе в Костюковичах произошла вспышка пылевоздушной смеси.

Установлено, что после окончания производства топлива проводилась вентиляция системы аспирации. Именно в этот момент случилась вспышка пылевоздушной смеси без последующего горения в корпусе рукавного фильтра на уровне 7 этажа.

Никто не пострадал. Эвакуация не проводилась. Технологический процесс предприятия не был нарушен.

Устанавливается причина случившегося.