«Не захотели остаться в стороне». Минчанин рассказал, как помог задержать злоумышленника, напавшего с ножом на человека

Новости Беларуси. Не остались в стороне. Правоохранители Московского района наградили минчан, которые задержали злоумышленника, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Не остались в стороне. Правоохранители Московского района наградили минчан, которые задержали злоумышленника, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На улице Волоха неизвестный в состоянии алкогольного опьянения беспричинно напал на 61-летнего мужчину и нанес четыре удара ножом. После с холодным оружием он направился в сторону школы. В этот момент двое мужчин выходили из подъезда дома, где заметили пострадавшего и вызвали скорую. Затем преследовали правонарушителя и сообщили в милицию.
Михаил Емельянов, временно исполняющий обязанности начальника Московского районного отдела Следственного комитета:
Своими действиями они не только оказали помощь по задержанию, но и оказали помощь в том, что не было уничтожено вещественное доказательство, орудие преступления – нож. А также предотвратили возможно новое преступление.
Мы – граждане Республики Беларусь, которые не захотели остаться в стороне и выполнили свой гражданский долг.
За храбрый поступок мужчинам выразили благодарность и вручили подарки.