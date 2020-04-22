«Не захотели остаться в стороне». Минчанин рассказал, как помог задержать злоумышленника, напавшего с ножом на человека

Новости Беларуси. Не остались в стороне. Правоохранители Московского района наградили минчан, которые задержали злоумышленника, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На улице Волоха неизвестный в состоянии алкогольного опьянения беспричинно напал на 61-летнего мужчину и нанес четыре удара ножом. После с холодным оружием он направился в сторону школы. В этот момент двое мужчин выходили из подъезда дома, где заметили пострадавшего и вызвали скорую. Затем преследовали правонарушителя и сообщили в милицию.

Михаил Емельянов, временно исполняющий обязанности начальника Московского районного отдела Следственного комитета:

Своими действиями они не только оказали помощь по задержанию, но и оказали помощь в том, что не было уничтожено вещественное доказательство, орудие преступления – нож. А также предотвратили возможно новое преступление.