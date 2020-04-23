Лобовое столкновение ВАЗ и Renault в Брестском районе: погиб один человек, пострадали трое

По информации МВД, авария произошла утром 23 апреля. Водитель автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с Renault. За его рулем находился 22-летний житель Брестского района.

Новости Беларуси. При лобовом ДТП в Брестском районе погиб человек.

В результате аварии 25-летний водитель ВАЗ погиб на месте. Водитель второго автомобиля и двое пассажиров, которым 24 и 32 года, были госпитализированы с травмами.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа, а также спасатели и эксперты.