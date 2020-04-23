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Лобовое столкновение ВАЗ и Renault в Брестском районе: погиб один человек, пострадали трое

23 апреля 2020 08:17
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Новости Беларуси. При лобовом ДТП в Брестском районе погиб человек.

По информации МВД, авария произошла утром 23 апреля. Водитель автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с Renault. За его рулем находился 22-летний житель Брестского района.

Лобовое столкновение ВАЗ и Renault в Брестском районе: погиб один человек, пострадали трое -1

Фото: МВД  

В результате аварии 25-летний водитель ВАЗ погиб на месте. Водитель второго автомобиля и двое пассажиров, которым 24 и 32 года, были госпитализированы с травмами.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа, а также спасатели и эксперты.  

В середине апреля в Жабинковском районе Hyundai врезался в дерево, погибли водитель и пассажир (читать далее).     

# Авария в Брестской области # происшествия

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