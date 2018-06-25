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В костёр попал баллон монтажной пены. Под Витебском 8-летний ребёнок получил ожоги при сжигании мусора

25 июня 2018 10:10
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Новости Беларуси. В Витебском районе 8-летний школьник получил сильные ожоги при сжигании мусора.

По информации СК, происшествие случилось вечером 22 июня. В больницу был доставлен мальчик с термическим ожогом головы, лица и кистей рук.

Установлено, что ребенок вместе с родителями был на даче. Несовершеннолетний играл у костра, где сжигали мусор. В огонь попал баллон монтажной пены, который из-за высокой температуры взорвался. Мальчик получил телесные повреждения.

В костёр попал баллон монтажной пены. Под Витебском 8-летний ребёнок получил ожоги при сжигании мусора -1

Фото: СК

Пострадавший был доставлен в реанимацию.

Проводится проверка. Назначен ряд экспертиз. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Семья характеризуется удовлетворительно и не находится в социально опасном положении.

Следователи планируют написать письмо в адрес председателя садового товарищества об организации вывоза мусора с садовых участков. Централизованного вывоза бытовых отходов нет, это послужило одной из причин разведения костра.

В начале июня в Гродненской области два ребенка получили ожоги при сжигании мусора (читать далее).

# Несчастный случай # происшествия

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