В костёр попал баллон монтажной пены. Под Витебском 8-летний ребёнок получил ожоги при сжигании мусора

Новости Беларуси. В Витебском районе 8-летний школьник получил сильные ожоги при сжигании мусора.
По информации СК, происшествие случилось вечером 22 июня. В больницу был доставлен мальчик с термическим ожогом головы, лица и кистей рук.
Установлено, что ребенок вместе с родителями был на даче. Несовершеннолетний играл у костра, где сжигали мусор. В огонь попал баллон монтажной пены, который из-за высокой температуры взорвался. Мальчик получил телесные повреждения.
Пострадавший был доставлен в реанимацию.
Проводится проверка. Назначен ряд экспертиз. Устанавливаются обстоятельства случившегося.
Семья характеризуется удовлетворительно и не находится в социально опасном положении.
Следователи планируют написать письмо в адрес председателя садового товарищества об организации вывоза мусора с садовых участков. Централизованного вывоза бытовых отходов нет, это послужило одной из причин разведения костра.
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