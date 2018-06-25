В костёр попал баллон монтажной пены. Под Витебском 8-летний ребёнок получил ожоги при сжигании мусора

Новости Беларуси. В Витебском районе 8-летний школьник получил сильные ожоги при сжигании мусора.

По информации СК, происшествие случилось вечером 22 июня. В больницу был доставлен мальчик с термическим ожогом головы, лица и кистей рук.

Установлено, что ребенок вместе с родителями был на даче. Несовершеннолетний играл у костра, где сжигали мусор. В огонь попал баллон монтажной пены, который из-за высокой температуры взорвался. Мальчик получил телесные повреждения.