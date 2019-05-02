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В Калинковичском районе 4-летний мальчик упал в колодец и утонул

02 мая 2019 14:33
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Новости Беларуси. В Калинковичском районе ребенок упал в колодец и погиб.  

По информации издания «Калинкавiцкiя навiны», происшествие случилось 30 апреля. Четырехлетний ребенок играл в прятки со сверстниками около частного дома. Мама мальчика наблюдала за игрой детей и заметила, что ее сын пропал из виду. Женщина сразу же стала его искать. Дети, игравшие с ребенком, не могли внятно объяснить, куда он пошел.  

Искать ребенка также начали родственники и соседи.

Мальчика обнаружили в техническом колодце, глубина которого составляла два метра, а вода поднималась на один метр. Ребенок погиб.

В апреле в Каменецком районе почти трое суток искали маленького мальчика. Он утонул в мелиоративном канале.

Ребенка нашли за 3,5 км от места исчезновения (читать далее).

# Гибель детей # происшествия

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