В Копыльском районе после удара молнии загорелся купол церкви

Новости Беларуси. Купол церкви в Копыльском районе загорелся после попадания молнии. Это случилось около полудня. О происшествии местные жители тут же позвонили в МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Купол церкви в Копыльском районе загорелся после попадания молнии. Это случилось около полудня. О происшествии местные жители тут же позвонили в МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Храм в деревне Телядовичи, архитектурный памятник деревянного зодчества ХVIII века, является культурно-исторической ценностью. Благодаря спасателям, которые оперативно потушили пожар, церковь Святой Троицы серьезно не пострадала.