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В Копыльском районе после удара молнии загорелся купол церкви

07 августа 2023 13:36
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Новости Беларуси. Купол церкви в Копыльском районе загорелся после попадания молнии. Это случилось около полудня. О происшествии местные жители тут же позвонили в МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Копыльском районе после удара молнии загорелся купол церкви-1

Храм в деревне Телядовичи, архитектурный памятник деревянного зодчества ХVIII века, является культурно-исторической ценностью. Благодаря спасателям, которые оперативно потушили пожар, церковь Святой Троицы серьезно не пострадала.

# Удар молнии # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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