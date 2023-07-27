Прямой эфир

Белоруска погибла в результате крушения вертолёта на Алтае

27 июля 2023 13:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Трагические новости пришли из России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате крушения туристического вертолета на Алтае погибла гражданка Беларуси. Наше посольство поддерживает контакт с российскими компетентными органами и родственниками погибшей. МИД Беларуси выразил искренние соболезнования и поддержку родным и близким нашей соотечественницы.

Белоруска погибла в результате крушения вертолёта на Алтае-1

Днем 27 июля, возвращаясь из рейса с горы Белуха, вертолет Ми-8 задел электрические провода, после чего упал и загорелся. Во время трагедии на борту находились 16 человек: 13 туристов и три члена экипажа.

Белоруска погибла в результате крушения вертолёта на Алтае-4

По обновленной информации МЧС России, жертвами инцидента стали четыре человека. Еще 10 пострадали. Двоим пассажирам медпомощь не потребовалась. На месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения, им на помощь прилетел вертолет регионального спасательного центра Росавиации.

# Крушение вертолета # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Всё началось со звонка. Пенсионерка из Минска по совету телефонных мошенников продала квартиру
27 июля 2023 08:07

Всё началось со звонка. Пенсионерка из Минска по совету телефонных мошенников продала квартиру

Директор фирмы задержан за мошенничество в Минске
26 июля 2023 10:35

Директор фирмы задержан за мошенничество в Минске

5 детей пострадали в ДТП в Лельчицах
26 июля 2023 06:10

5 детей пострадали в ДТП в Лельчицах