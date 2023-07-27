Белоруска погибла в результате крушения вертолёта на Алтае

Трагические новости пришли из России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате крушения туристического вертолета на Алтае погибла гражданка Беларуси. Наше посольство поддерживает контакт с российскими компетентными органами и родственниками погибшей. МИД Беларуси выразил искренние соболезнования и поддержку родным и близким нашей соотечественницы.

Днем 27 июля, возвращаясь из рейса с горы Белуха, вертолет Ми-8 задел электрические провода, после чего упал и загорелся. Во время трагедии на борту находились 16 человек: 13 туристов и три члена экипажа.