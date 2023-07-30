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ПСО «Ангел» нашёл потерявшегося в лесу 81-летнего пенсионера

30 июля 2023 07:24
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Новости Беларуси. Из чащи его выносили на руках. Группа поисково-спасательного отряда «Ангел» в лесу Вилейского района нашла потерявшегося 81-летнего местного жителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ПСО «Ангел» нашёл потерявшегося в лесу 81-летнего пенсионера-1

Около 70 волонтеров вместе с сотрудниками МЧС прочесывали лес, в который отправился дедушка то ли за грибами, то ли за ягодами и пропал. Поиски продолжались четыре дня и завершились успехом. Мужчину осмотрели медики: он будет жить.

ПСО «Ангел» нашёл потерявшегося в лесу 81-летнего пенсионера-4

Ежегодно летом и осенью в лесах Беларуси теряются до 500 человек. Как правило, в зоне риска оказываются пенсионеры и дети.

# Происшествия в лесу # происшествия # Фотофакт

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