Прямой эфир

«Туши павших телят закапывались». Раскрыта преступная схема сокрытия падежа скота в Могилёвской области

29 июля 2023 10:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Возбуждением уголовного дела закончились махинации работников одного из сельхозпредприятий Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Туши павших телят закапывались». Раскрыта преступная схема сокрытия падежа скота в Могилёвской области-1

В нем фигурируют ветврач и начальницы мясоперерабатывающего цеха. Они пытались скрыть падеж скота: за более чем год по бумагам проведены фиктивные отгрузки более 100 телят.

«Туши павших телят закапывались». Раскрыта преступная схема сокрытия падежа скота в Могилёвской области-4

Дмитрий Щедраков, начальник УБЭП УВД Могилевского облисполкома:
С целью сокрытия падежа в одном из сельхозпредприятий Могилевского района главный ветеринарный врач давал указания заведующей молочно-товарных комплексов о внесении заведомо ложных сведений о поголовье и движении крупного рогатого скота в ежемесячные отчеты, а также товарно-транспортные накладные о его реализации в мясовырабатывающий цех другого сельхозпредприятия. Таким образом, с июня прошлого года по июль текущего в адрес мясоперерабатывающего цеха по бумагам проведены фиктивные отгрузки более 100 голов молодняка крупного рогатого скота с оформлением без товарных накладных. А туши павших телят закапывались.

«Туши павших телят закапывались». Раскрыта преступная схема сокрытия падежа скота в Могилёвской области-7

Хозяйству нанесен ущерб на более чем 40 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело за превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия.

# Сельское хозяйство # происшествия # Дмитрий Щедраков # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белоруска погибла в результате крушения вертолёта на Алтае
27 июля 2023 13:19

Белоруска погибла в результате крушения вертолёта на Алтае

Всё началось со звонка. Пенсионерка из Минска по совету телефонных мошенников продала квартиру
27 июля 2023 08:07

Всё началось со звонка. Пенсионерка из Минска по совету телефонных мошенников продала квартиру

Директор фирмы задержан за мошенничество в Минске
26 июля 2023 10:35

Директор фирмы задержан за мошенничество в Минске