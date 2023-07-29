«Туши павших телят закапывались». Раскрыта преступная схема сокрытия падежа скота в Могилёвской области

В нем фигурируют ветврач и начальницы мясоперерабатывающего цеха. Они пытались скрыть падеж скота: за более чем год по бумагам проведены фиктивные отгрузки более 100 телят.

Дмитрий Щедраков, начальник УБЭП УВД Могилевского облисполкома:

С целью сокрытия падежа в одном из сельхозпредприятий Могилевского района главный ветеринарный врач давал указания заведующей молочно-товарных комплексов о внесении заведомо ложных сведений о поголовье и движении крупного рогатого скота в ежемесячные отчеты, а также товарно-транспортные накладные о его реализации в мясовырабатывающий цех другого сельхозпредприятия. Таким образом, с июня прошлого года по июль текущего в адрес мясоперерабатывающего цеха по бумагам проведены фиктивные отгрузки более 100 голов молодняка крупного рогатого скота с оформлением без товарных накладных. А туши павших телят закапывались.