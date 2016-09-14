В Кобринском районе во время охоты мужчина выстрелил в товарища: пострадавший скончался по дороге в больницу

Новости Беларуси. Под прицелом охотник. В Брестской области в третий раз за последний месяц вместо дикого зверя жертвой становится человек. Последний инцидент произошел в Кобринском районе во время охоты на кабана. Один из любителей дичи покинул безопасное место и оказался на линии выстрела. Картечь попала ему в область сердца. Оказать пострадавшему помощь остальные охотники так и не успели. По дороге в больницу он скончался, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марина Дранькова, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области:

Выстрел произвел его 57-летний знакомый. В тот момент они вместе охотились на дикого кабана, вместе с ними был еще третий мужчина, на автомобиле которого пострадавшего они повезли в больницу.

Несколько недель назад подобные инциденты произошли в Пружанском и Малоритском районах. Правда, тогда речь велась о браконьерстве. Во всех трех случаях охотников спасти не удалось.

Дмитрий Кривоблоцкий, начальник Брестской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира:

Ни в коем случае охотникам нельзя именно смещаться с места, отведенного руководителем охоты. Любые передвижения в рамках таких охот на копытных животных, особенно в темное время суток, поскольку трагедия произошла именно в темное время суток, в районе половины 12 ночи, должны осуществляться только с ведома руководителя охоты и соседних стрелковых номеров.