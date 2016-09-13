Трагедия в Славгороде: утонул 9-летний мальчик, ещё один ребёнок в реанимации

Новости Беларуси. Трагическое сообщение пришло с берегов Сожа. В Славгороде утонул 9-летний мальчик. Ещё один ребёнок – второклассник – находится в реанимации.

Его спас рыбачивший на берегу реки пенсионер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жительницы Славгорода:

Мурашки по коже. Это, конечно, не передать словами: ни одному человеку не желаю такого испытать.

Это ужасно для нашего маленького города. Новость шокировала всех.

Новость, с которой проснулся 13 сентября семитысячный Славгород, не оставила равнодушным никого. Смерть 9-летнего мальчика подтвердилась поздно ночью: тело ребёнка обнаружили в реке.

Александр Добриян, СТВ:

Место, где произошла трагедия, в Славгороде хорошо известно. Оно настолько опасно, что несколько лет назад местные власти даже приняли решение огородить участок берега колючей проволокой. Здесь холодные воды Прони впадают в более тёплый Сож.

А перепады глубин от 40 сантиметров до 8 метров! Настоящий подводный капкан.

Александр Булавкин, начальник спасательного поста ОСВОД:

Даже если ты хорошо плаваешь, выплыть отсюда очень сложно.

Александр Булавкин места себе не находит. За последние 18 лет из этого омута он спас не один десяток человек. Но вечером 12 сентября его не оказалось рядом. Дети пришли на реку одни.

Александр Булавкин:

Здесь просто такое место, что затягивает людей. Взрослых затягивает, которые умеют отлично плавать. И то просят помощи.

Детские голоса за кустами слышал Иван Шмидт. Пенсионер рыбачил в полусотне метров от места слияния двух рек, куда пришли дети.

Иван Шмидт, пенсионер:

Гляжу – плывёт. Я подумал – кукла, а тут головка зашевелилась и пузыри пошли. Быстренько раздеваюсь и в воду. Я удочку перевернул и его катушкой подцепил за бок, подтянут немного, за ручку взял и вынес.

Рыбак вызвал скорую и милицию. К счастью, спасённый им мальчик оказался жив: в тяжёлом состоянии его доставили в реанимацию.

Поисковая операция продлилась более шести часов. Но реальность оказалось суровой: тело ребёнка обнаружили в реке ниже по течению.

Оба мальчика из благополучных семей. Ребята учились в разных классах, но жили в одном дворе. Именно во дворе и родилась идея сходить на реку. Компания могла бы быть и больше, но часть детей от прогулки отказалась.