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Пожар на Коммунистической: хозяин квартиры госпитализирован из-за загоревшегося телевизора

12 сентября 2016 18:18
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Новости Беларуси. Вой сирен, пожарные расчёты, карета скорой помощи. Переполох на улице Коммунистической 12 сентября спровоцировал загоревшийся телевизор.

Дым валил из квартиры в двухэтажном доме.

Во время задымления в помещении находились жильцы квартиры. По предварительным данным, серьёзно никто не пострадал. Однако по правилам, помощь в полном составе обязана прибывать на место происшествия.

Виталий Дембовский, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС:
Произошло возгорание в двухкомнатной квартире на втором этаже двухэтажного дома по улице Коммунистическая. Со слов хозяев квартиры, они увидели дым из телевизора, покинули квартиру и вызвали спасателей. Пожар был оперативно ликвидирован. Хозяин квартиры 1935 года рождения на данный момент госпитализирован для того, чтобы дать детальную оценку состоянию его здоровья.

# происшествия # Пожар в Минске # Виталий Дембовский # Фотофакт

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