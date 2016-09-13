В отношении мотоциклиста, который 13 сентября спровоцировал аварию, могут возбудить уголовное дело

Новости Беларуси. Чрезвычайное происшествие в Минске. На кольцевой дороге, в районе улицы Космонавтов, при перестроении из полосы в полосу мотоцикл на полном ходу столкнулся с автомобилем.
В результате водитель мотоцикла госпитализирован, а его 26-летний пассажир погиб.
По факту проводится проверка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Климович, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил следственные повреждения различной степени тяжести и был доставлен в учреждение здравоохранения. Пассажир, находившийся на мотоцикле, погиб на месте происшествия. В настоящее время работа на месте происшествия продолжается. Следствием решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении водителя мотоцикла.