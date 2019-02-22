Скорая с роженицей на борту попала в ДТП в Бобруйске

На месте работали несколько расчетов ГРОЧС, экипажей ОГАИ УВД и бригад скорой медицинской помощи.

«Скорая» ехала с включенными маячками синего цвета и звуковой сигнализацией.

По информации ГАИ УВД Могилевского облисполкома, авария произошла вечером 21 февраля. 43-летний водитель автомобиля «УАЗ» скорой медицинской помощи выехал на перекресток на «красный» сигнал светофора. Произошло столкновение транспортного средства с автомобилем Ford. За рулем авто находился 55-летний мужчина.

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В результате аварии пострадали водитель «УАЗа», пассажирка этого автомобиля – 30-летняя женщина, а также 53-летняя пассажирка Ford.

Водитель скорой получил закрытый перелом левого бедра, открытый перелом костей голени, рваные раны голеней. Фельдшер «скорой» получила сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы. Пассажирка автомобиля Ford – закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом правой берцовой кости. Все пострадавшие были доставлены в медучреждение.

По факту аварии проводится проверка.

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