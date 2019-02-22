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Под Новогрудком третьеклассница зацепилась рюкзаком за забор и погибла

22 февраля 2019 08:41
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Новости Беларуси. В Новогрудском районе погибла третьеклассница, зацепившись рюкзаком за забор.  

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, по пути домой из школы 9-летняя девочка захотела перелезть через деревянный забор. В итоге портфель школьницы зацепился за штакетник, и ребёнок повис.  

Согласно предварительным сведениям, произошло самопроизвольное удушение. Обстоятельства случившегося устанавливаются.  

Правоохранители просят родителей провести с детьми профилактические беседы, чтобы предотвратить аналогичные несчастные случаи.  

Минувшим летом 8-летнюю девочку придавило воротами гаража в Ивацевичах. 

Роллет опустился на шею ребёнка (читать далее).  

# Несчастный случай # происшествия

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