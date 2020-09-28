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В Минской области за выходные произошло несколько крупных ДТП. Есть погибшие

28 сентября 2020 14:01
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Новости Беларуси. Три человека погибли в результате ДТП в Копыльском районе. Житель Бреста не справился с управлением автомобилем Mitsubishi, выехал на встречную и столкнулся с Audi, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области за выходные произошло несколько крупных ДТП. Есть погибшие-1

В результате погибли оба водителя и один пассажир. Еще два человека госпитализированы.

В Минской области за выходные произошло несколько крупных ДТП. Есть погибшие-4

Предварительно известно, что в автомобиле Mitsubishi правое переднее колесо отличалось размером, рисунком и типом протектора от остальных. Это могло привести к потере устойчивости. Возбуждено уголовное дело.

В Минской области за выходные произошло несколько крупных ДТП. Есть погибшие-7

А в Борисовском и Молодечненском районах в двух ДТП один человек погиб, трое госпитализированы.

В Минской области за выходные произошло несколько крупных ДТП. Есть погибшие-10

На трассе М1 борисовчанин на автомобиле Opel столкнулся со встречным Mercedes, который двигался во встречном направлении. Один водитель погиб. Второй вместе с пассажиром – в больнице.

В Молодечно под колеса автомобиля попал 15-летний велосипедист. Девятиклассник двигался без отражателей на красный свет. Мальчик в больнице.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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