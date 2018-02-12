Общий вес товара составил 90 кг. Гродненские таможенники изъяли более 500 мединструментов и приборов

Новости Беларуси. Гродненские таможенники изъяли более 500 мединструментов и приборов. По информации Гродненской региональной таможни, была пресечена попытка ввоза через границу более 500 единиц мединструментов и приборов.

Фото: grt.customs.gov.by

За рулем автомобиля Mitsubishi, в котором была обнаружена находка, находился гражданин РФ. Мужчина ехал из Литвы через пункт пропуска «Котловка» и выбрал для прохождения границы «зеленый» коридор. Россиянин рассказал, что не перемещает товары, которые нужно письменно декларировать.

Фото: grt.customs.gov.by

Во время таможенного контроля в салоне и багажнике автомобиля были обнаружены более 500 единиц мединструментов, диагностических приборов, среди которых хирургические щипцы, термометры, зажимы, нити, стетофонендоскопы. Вес обнаруженных вещей составил около 90 кг. Исходя из количества предметов, их невозможно отнести к товарам для личного пользования.

Фото: grt.customs.gov.by