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Общий вес товара составил 90 кг. Гродненские таможенники изъяли более 500 мединструментов и приборов

12 февраля 2018 09:23
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Новости Беларуси. Гродненские таможенники изъяли более 500 мединструментов и приборов.

По информации Гродненской региональной таможни, была пресечена попытка ввоза через границу более 500 единиц мединструментов и приборов.

Общий вес товара составил 90 кг. Гродненские таможенники изъяли более 500 мединструментов и приборов-1

Фото: grt.customs.gov.by

За рулем автомобиля Mitsubishi, в котором была обнаружена находка, находился гражданин РФ. Мужчина ехал из Литвы через пункт пропуска «Котловка» и выбрал для прохождения границы «зеленый» коридор. Россиянин рассказал, что не перемещает товары, которые нужно письменно декларировать.

Общий вес товара составил 90 кг. Гродненские таможенники изъяли более 500 мединструментов и приборов-4

Фото: grt.customs.gov.by

Во время таможенного контроля в салоне и багажнике автомобиля были обнаружены более 500 единиц мединструментов, диагностических приборов, среди которых хирургические щипцы, термометры, зажимы, нити, стетофонендоскопы. Вес обнаруженных вещей составил около 90 кг. Исходя из количества предметов, их невозможно отнести к товарам для личного пользования.

Общий вес товара составил 90 кг. Гродненские таможенники изъяли более 500 мединструментов и приборов-7

Фото: grt.customs.gov.by

Гражданин РФ привлечен к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП РБ.

В начале января 2018 года дорогостоящие вещи пытались незаконно ввезти в Беларусь.

Например, швейцарские часы и сумку Chanel за 4 тысячи евро – здесь подробнее.

# происшествия # Государственная граница Беларуси # Фотофакт

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