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В Осиповичах Opel сбила на пешеходном переходе женщину с ребёнком

24 марта 2020 10:54
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Новости Беларуси. 23 марта примерно в полшестого вечера в Осиповичах произошёл наезд на двух человек. 

Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, 35-летняя жительница райцентра за рулём Opel Vectra двигалась по улице Юбилейной. 

В Осиповичах Opel сбила на пешеходном переходе женщину с ребёнком -1

Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома 

Поворачивая на улицу Сумченко, иномарка сбила двух пешеходов, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу. 58-летняя женщина и 8-летний мальчик получили телесные повреждения. 

В Осиповичах Opel сбила на пешеходном переходе женщину с ребёнком -4

Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома 

Отмечается, что водитель и пешеходы двигались на зелёный свет. 

На прошлой неделе в Минске двух человек сбила Toyota.

Пострадали мама с ребёнком – подробности здесь

# Авария в Могилевской области # происшествия

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