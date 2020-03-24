В Осиповичах Opel сбила на пешеходном переходе женщину с ребёнком

Новости Беларуси. 23 марта примерно в полшестого вечера в Осиповичах произошёл наезд на двух человек. Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, 35-летняя жительница райцентра за рулём Opel Vectra двигалась по улице Юбилейной.

Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома

Поворачивая на улицу Сумченко, иномарка сбила двух пешеходов, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу. 58-летняя женщина и 8-летний мальчик получили телесные повреждения.

Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома