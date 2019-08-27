В Клецком районе двое мужчин и женщина подозреваются в убийстве пенсионера

Новости Беларуси. В Клецком районе задержаны трое подозреваемых в убийстве пожилого мужчины.

По информации Следственного комитета, о смерти 83-летнего пенсионера правоохранителям сообщили медики, которые приехали по вызову односельчанина. Он рассказал, что пришел проведать соседа, но обнаружил его на полу без признаков жизни.

Следственно-оперативной группой были обнаружены следы, которые свидетельствовали о криминальном характере произошедшего.

Эксперты установили, что пенсионеру были причинены множественные телесные повреждения за сутки до обнаружения тела.