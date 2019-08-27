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В Клецком районе двое мужчин и женщина подозреваются в убийстве пенсионера

27 августа 2019 12:21
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Новости Беларуси. В Клецком районе задержаны трое подозреваемых в убийстве пожилого мужчины.

По информации Следственного комитета, о смерти 83-летнего пенсионера правоохранителям сообщили медики, которые приехали по вызову односельчанина. Он рассказал, что пришел проведать соседа, но обнаружил его на полу без признаков жизни.

Следственно-оперативной группой были обнаружены следы, которые свидетельствовали о криминальном характере произошедшего.

Эксперты установили, что пенсионеру были причинены множественные телесные повреждения за сутки до обнаружения тела.

В Клецком районе двое мужчин и женщина подозреваются в убийстве пенсионера-1

Фото: СК

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство заведомо престарелого лица».

Сотрудники милиции задержали трех неработающих местных жителей в связи с получением информации о причастности их к совершению данного преступления. Были задержаны двое 30-летних мужчин и 33-летняя женщина.

Установлено, что они приехали к пожилому мужчине из соседней деревни, забрались ночью в дом через окно и стали просить денег на алкоголь. Пенсионер отказал, из-за этого компания жестоко избила мужчину, а затем ушла, прихватив с собой бензокосу – ее продали.

Выясняются обстоятельства и роль каждого задержанного в преступлении. Назначены экспертизы.

Окончательная квалификация действиям подозреваемых будет дана по результатам следственных и иных процессуальных действий.

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# Убийство # происшествия

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