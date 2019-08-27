В Клецком районе двое мужчин и женщина подозреваются в убийстве пенсионера

Новости Беларуси. В Клецком районе задержаны трое подозреваемых в убийстве пожилого мужчины.
По информации Следственного комитета, о смерти 83-летнего пенсионера правоохранителям сообщили медики, которые приехали по вызову односельчанина. Он рассказал, что пришел проведать соседа, но обнаружил его на полу без признаков жизни.
Следственно-оперативной группой были обнаружены следы, которые свидетельствовали о криминальном характере произошедшего.
Эксперты установили, что пенсионеру были причинены множественные телесные повреждения за сутки до обнаружения тела.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство заведомо престарелого лица».
Сотрудники милиции задержали трех неработающих местных жителей в связи с получением информации о причастности их к совершению данного преступления. Были задержаны двое 30-летних мужчин и 33-летняя женщина.
Установлено, что они приехали к пожилому мужчине из соседней деревни, забрались ночью в дом через окно и стали просить денег на алкоголь. Пенсионер отказал, из-за этого компания жестоко избила мужчину, а затем ушла, прихватив с собой бензокосу – ее продали.
Выясняются обстоятельства и роль каждого задержанного в преступлении. Назначены экспертизы.
Окончательная квалификация действиям подозреваемых будет дана по результатам следственных и иных процессуальных действий.
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