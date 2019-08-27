Под Хойниками нашли грибника, который три дня провёл в лесу

Новости Беларуси. Под Хойниками мужчина пошел за грибами и три дня провел в лесу.

По информации УВД Гомельского облисполкома, 26 августа правоохранители получили сообщение о том, что 53-летний мужчина ушел за грибами три дня назад и пропал. С собой у него не было средств связи.

Было установлено, что мужчина пошел в лес с приятелем – заядлым грибником. В лесу друзья потерялись, опытный грибник смог вернуться домой, а второй мужчина – нет.

Оперативники нашли приятеля и вместе отправились по маршруту, нашли место, где друзья разошлись. Начались поиски.

Вечером пропавший мужчина был найден. Он сидел на земле, был в сознании, мог самостоятельно передвигаться, но был сильно обезвожен. Грибнику дали воды. Он рассказал, что питался ягодами – черникой и земляникой, а спал на земле – на нем была надета теплая одежда.

Мужчину доставили домой. Он отказался от медпомощи.