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Под Хойниками нашли грибника, который три дня провёл в лесу

27 августа 2019 08:28
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Новости Беларуси. Под Хойниками мужчина пошел за грибами и три дня провел в лесу.  

По информации УВД Гомельского облисполкома, 26 августа правоохранители получили сообщение о том, что 53-летний мужчина ушел за грибами три дня назад и пропал. С собой у него не было средств связи.  

Было установлено, что мужчина пошел в лес с приятелем – заядлым грибником. В лесу друзья потерялись, опытный грибник смог вернуться домой, а второй мужчина – нет.  

Оперативники нашли приятеля и вместе отправились по маршруту, нашли место, где друзья разошлись. Начались поиски.  

Вечером пропавший мужчина был найден. Он сидел на земле, был в сознании, мог самостоятельно передвигаться, но был сильно обезвожен. Грибнику дали воды. Он рассказал, что питался ягодами – черникой и земляникой, а спал на земле – на нем была надета теплая одежда.  

Мужчину доставили домой. Он отказался от медпомощи.  

В начале августа минчанка с тремя детьми заблудилась в лесу в Дрогичинском районе (читать далее).  

# Происшествия в лесу # происшествия

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