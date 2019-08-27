Завершено расследование ДТП с участием лесовоза в Ружанах

Новости Беларуси. В Пружанском районе завершено расследование уголовного дела о ДТП с участием лесовоза, в котором погибли бабушка и внучка. По информации СК, происшествие случилось днем 17 февраля. За рулем автомобиля МАЗ с прицепом находился 63-летний водитель. Он осуществлял погрузку сортимента леса на автомобиль. Во время загрузки мужчина недостаточно увязал груз и использовал только два крепежных троса вместо положенных шести.

Фото: СК

Мужчина поехал к месту разгрузки. Проезжая Ружаны, мужчина не учел особенности и состояние автомобиля, перевозимого груза и на закруглении участка дороги применил неправильные приемы управления транспортным средством. Прицеп опрокинулся, бревна разбросало на обочину, где шли две женщины с коляской. В результате ДТП погибла 6-месячная девочка и ее бабушка, маме ребенка причинены телесные повреждения. «Люди боялись. За детей боялись». Что говорили в Ружанах после жуткой аварии на злосчастном перекрёстке (читать далее). По данным средства навигации, установленного в автомобиле, его скорость в момент ДТП составила 50 км/час. На данном участке дороги максимально допустимая скорость – не более 40 км/час. Экспертиза установила, что скорость, достаточная для опрокидывания данного автомобиля, составляет 47,8 км/час.

Фото: СК