В Клецке 20-летний парень чуть не сгорел в квартире

Новости Беларуси. Пожар в квартире в Клецке чуть не забрал жизнь 20-летнего парня, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Возгорание произошло утром 21 мая, когда молодой человек еще спал. Хозяйки квартиры на данный момент дома не было.