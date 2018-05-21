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В Клецке 20-летний парень чуть не сгорел в квартире

21 мая 2018 15:32
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Новости Беларуси. Пожар в квартире в Клецке чуть не забрал жизнь 20-летнего парня, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Клецке 20-летний парень чуть не сгорел в квартире-1

Возгорание произошло утром 21 мая, когда молодой человек еще спал. Хозяйки квартиры на данный момент дома не было.

В Клецке 20-летний парень чуть не сгорел в квартире-4

Благодаря вызову в службу МЧС спасатели подоспели вовремя. Парень не пострадал, имущество также повреждено незначительно. Причина происшествия выясняется, но, скорее всего, это неосторожное обращение с огнем при курении.

# Пожар в доме # происшествия # Фотофакт

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