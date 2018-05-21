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Нетрезвого бесправника-мотоциклиста задержали благодаря бдительным жителям Большого Стиклева

21 мая 2018 15:25
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Новости Беларуси. Полихачить на нетрезвую голову. Сотрудники ГАИ задержали 20-летнего мотоциклиста, на которого пожаловались местные жители городка Большое Стиклево, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Нетрезвого бесправника-мотоциклиста задержали благодаря бдительным жителям Большого Стиклева-1

Оказалось, молодой человек находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Вдобавок он не имеет водительского удостоверения и документов на мотоцикл.

А в момент управления находился без шлема и с выключенным ближним светом фар. На нарушителя составлены протоколы сразу по нескольким статьям. А свое транспортное средство он сможет забрать сейчас только со штрафстоянки.

# Авария # происшествия # Фотофакт

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