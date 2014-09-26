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В Китае мужчина с ножом напал на учеников начальной школы: 5 человек погибли

26 сентября 2014 07:02
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Новости Китая. Трагический инцидент произошел на юге Китая. Неизвестный мужчина с ножом в руках напал на учеников начальной школы, когда те шли на уроки.

В результате четверо детей погибли прямо на месте, еще один скончался от полученных ранений в госпитале. Преступнику удалось скрыться.

Что сподвигло мужчину на такую жестокость, пока неизвестно. Не исключено, что у подозреваемого были тяжелые психические расстройства. Полиция начала розыск злоумышленника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Нападение

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