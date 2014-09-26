На складе льнозавода под Оршей, который недавно посещал Александр Лукашенко, сгорело 50 тонн сырья

Новости Беларуси. 25 сентября утром произошел пожар на складе ОАО «Ореховский льнозавод» в Оршанском районе.
Огнем уничтожены 50 тонн льнотресты. Пострадавших нет.
На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники подразделений МЧС. Удалось спасти большую часть сырья - 720 тонн.
Причина возгорания и нанесенный ущерб устанавливаются.
Расследованием занимается Следственный комитет: специалисты опрашивают очевидцев, работает криминалистическая лаборатория.
К слову, именно этот завод 19 сентября посещал Александр Лукашенко во время рабочего визита в Витебскую область.
Ореховский льнозавод был выбран неслучайно. Основан он был ещё в 1970. Сегодня это льноперерабатывающее предприятие одно из 20 в Витебской области и единственное в Оршанском районе. Здесь занимаются выращиванием и первичной обработкой льнотресты.
Как и другие предприятия отрасли, этот завод модернизировали. Президент лично посмотрел, как прошла модернизация. Смотрите видео.