На складе льнозавода под Оршей, который недавно посещал Александр Лукашенко, сгорело 50 тонн сырья

Новости Беларуси. 25 сентября утром произошел пожар на складе ОАО «Ореховский льнозавод» в Оршанском районе.

Огнем уничтожены 50 тонн льнотресты. Пострадавших нет.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники подразделений МЧС. Удалось спасти большую часть сырья - 720 тонн.

Причина возгорания и нанесенный ущерб устанавливаются.

Расследованием занимается Следственный комитет: специалисты опрашивают очевидцев, работает криминалистическая лаборатория.

К слову, именно этот завод 19 сентября посещал Александр Лукашенко во время рабочего визита в Витебскую область.

Ореховский льнозавод был выбран неслучайно. Основан он был ещё в 1970. Сегодня это льноперерабатывающее предприятие одно из 20 в Витебской области и единственное в Оршанском районе. Здесь занимаются выращиванием и первичной обработкой льнотресты.