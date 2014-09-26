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На складе льнозавода под Оршей, который недавно посещал Александр Лукашенко, сгорело 50 тонн сырья

26 сентября 2014 07:00
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Новости Беларуси. 25 сентября утром произошел пожар на складе ОАО «Ореховский льнозавод» в Оршанском районе.

Огнем уничтожены 50 тонн льнотресты. Пострадавших нет.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники подразделений МЧС. Удалось спасти большую часть сырья - 720 тонн.

Причина возгорания и нанесенный ущерб устанавливаются.

Расследованием занимается Следственный комитет: специалисты опрашивают очевидцев, работает криминалистическая лаборатория. 

К слову, именно этот завод 19 сентября посещал Александр Лукашенко во время рабочего визита в Витебскую область.

Ореховский льнозавод был выбран неслучайно. Основан он был ещё в 1970. Сегодня это льноперерабатывающее предприятие одно из 20 в Витебской области и единственное в Оршанском районе. Здесь занимаются выращиванием и первичной обработкой льнотресты.

Как и другие предприятия отрасли, этот завод модернизировали. Президент лично посмотрел, как прошла модернизация. Смотрите видео.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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