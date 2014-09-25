В Кобрине 20-летний парень из пневматики обстрелял рейсовый автобус

Новости Беларуси. Причиненный ущерб составил Br2,4 млн. Хулигана задержали. Им оказался 20-летний молодой человек.



Пресс-служба УВД Брестского облисполкома:

24 сентября ОСК ВУД по ч. 1 ст. 339 УК РБ по сообщению от 23 сентября В., 1974 г.р., водителя автобусного парка, что 23 сентября около 23.30 неизвестный на ул. Дзержинского, из хулиганских побуждений повредил два стекла в рейсовом автобусе «МАЗ-103». ОУР и нарядом полка ППСМ установлено, что хулиганство, используя пневматический пистолет, совершил К., 1994 г.р., рабочий, жит. г. Бреста, который задержан. Пистолет изъят.

Напомним, в прошлом месяце житель Гродно на улице открыл огонь по прохожим из пневматического пистолета.

37-летний мужчина около 10 раз выстрелил в сторону 23-летнего парня, а также по другим гражданам. При себе у него нашли пневматический пистолет и газовый баллончик. По счастливой случайности, никто не пострадал. Подробности вы узнаете из видео.