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В Кении взорвался микроавтобус после брошенной в него гранаты. Погибли 6 человек

19 ноября 2012 06:12
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Новости Кении. Растет число жертв взрыва микроавтобуса в Найроби, столице Кении. По последним данным, их количество достигло 6 человек. Инцидент произошел накануне. Брошенная в автомобиль граната, по словам полиции, сорвала с него крышу и дверцы. Взрыв произошел в районе, где проживают в основном гражданами Сомали.

После ЧП стражам порядка пришлось стрелять в воздух, чтобы разогнать толпы молодежи, которая пыталась напасть на проживающих в районе сомалийцев.

Ответственность за взрыв пока не взяло на себя ни одно из движений, действующих в регионе. Однако в совершении недавних терактов в Найроби и Момбасе многие подозревают военизированную группировку «Аль-Шабааб», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Терроризм # Теракт в Кении

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