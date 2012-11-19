Около 10 тысяч работников сферы здравоохранения и их пациенты устроили забастовку в Испании

Новости Испании. В Испании прошла многотысячная забастовка работников сферы здравоохранения. Накануне в Мадриде собрались около 10 тысяч человек. Среди них медсестры, врачи и даже пациенты. Они выступают против реформы здравоохранения.

Медики опасаются резкого урезания заработных плат и сокращения рабочих мест. Пациенты ждут снижения качества медицинских услуг. Однако правительство Испании идет на крайние меры из-за сложной ситуации не только в сфере здравоохранения, где задолженность около 15 миллиардов евро, но и по причине простой финансовой ситуации в целом в Королевстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.