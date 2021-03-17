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В карьере под Заславлем тонул пенсионер, его удалось спасти

17 марта 2021 08:18
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Новости Беларуси. В карьере под Заславлем тонул пенсионер. О происшествии спасателям сообщили очевидцы. Первым к месту прибыл штаб ликвидации ЧС Минского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тонущий человек находился на расстоянии 20 метров от берега.

В карьере под Заславлем тонул пенсионер, его удалось спасти-1

До прибытия спасателей один из очевидцев подал пострадавшему палку, с помощью которой ему удавалось удерживаться на поверхности. Затем в дело вступили профессионалы. Они  вытянули мужчину на берег. Пенсионера доставили в больницу. Предварительный диагноз – общее переохлаждение.

# МЧС Беларуси # происшествия # Фотофакт

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