В карьере под Заславлем тонул пенсионер, его удалось спасти

Новости Беларуси. В карьере под Заславлем тонул пенсионер. О происшествии спасателям сообщили очевидцы. Первым к месту прибыл штаб ликвидации ЧС Минского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тонущий человек находился на расстоянии 20 метров от берега.

До прибытия спасателей один из очевидцев подал пострадавшему палку, с помощью которой ему удавалось удерживаться на поверхности. Затем в дело вступили профессионалы. Они вытянули мужчину на берег. Пенсионера доставили в больницу. Предварительный диагноз – общее переохлаждение.