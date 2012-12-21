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В канун «конца света» в Аргентине грабили супермаркеты

21 декабря 2012 07:03
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Новости Аргентины. Сотни человек в городе Барилоче на юго-западе Аргентины приняли участие в массовом грабеже супермаркетов. По данным полиции, из нескольких торговых центров вынесены практически вся домашняя электротехника, одежда и множество других товаров.

Пострадавших и арестованных нет, а местной полиции просто не удалось справиться с толпами грабителей. Ситуация настолько вышла из-под контроля, что президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер приняла решение направить в этот город федеральные силы правопорядка.

Как сообщает РИА «Новости», центр Буэнос-Айреса парализован действиями экстремистски настроенных представителей левых сил, которые перекрыли одну из главных магистралей города и подожгли автопокрышки. На дороге образовались многочисленные автомобильные пробки.

# происшествия # Фотофакт # Конец света

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