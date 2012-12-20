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В египетском курортном городе Хургада из горящей гостиницы эвакуируют туристов

20 декабря 2012 12:39
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Новости Египта. В египетском курортном городе Хургада из горящей гостиницы эвакуируют туристов. По предварительным данным, пожар начался в кафе, откуда пламя распространилось по всей гостинице.

В тушении задействованы пять пожарных автомобилей. На месте происшествия работают сотрудники службы гражданской обороны и медики. Власти приступили к расследованию происшествия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О том, есть ли среди постояльцев гостиницы или среди пострадавших граждане Беларуси, не сообщается.

# происшествия # Пожар

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