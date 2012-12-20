Новости Египта. В египетском курортном городе Хургада из горящей гостиницы эвакуируют туристов. По предварительным данным, пожар начался в кафе, откуда пламя распространилось по всей гостинице.

В тушении задействованы пять пожарных автомобилей. На месте происшествия работают сотрудники службы гражданской обороны и медики. Власти приступили к расследованию происшествия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О том, есть ли среди постояльцев гостиницы или среди пострадавших граждане Беларуси, не сообщается.