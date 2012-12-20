Новости Беларуси. Четыре человека сгорели заживо в нежилом доме в Могилевском районе. Сигнал о пожаре в деревне Половинный Лог поступил спасателям накануне вечером. Когда они прибыли на место, дом был уже охвачен огнем.

На месте ЧП обнаружены тела одной женщины и трех мужчин, личности которых устанавливаются.

По словам соседей, в нежилом доме изредка собирались любители алкоголя. Причиной трагедии стала неосторожность при курении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Могилевское областное управление МЧС решило активизировать профилактическую работу в связи с ростом пожаров