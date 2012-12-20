В Горках горело общежитие из-за холодильника. Жильцов эвакуировали

Новости Беларуси. Жильцов одного из общежитий в Горках Могилевской области эвакуировали ночью из-за пожара. Возгорание произошло в комнате на первом этаже, дым распространился далее по второму и третьему. Сигнализация сработала вовремя, спасатели прибыли оперативно. По специальным лестницам работники МЧС вывели из здания 40 человек, из них 11 детей. Пострадавших нет.

Спасенные временно были размещены в соседнем здании общежития. Огонь успел повредить имущество в комнате, где произошло возгорание. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание холодильника.

Ирина Сарокина с ужасом вспоминает события минувшей ночи. Спасаясь от пожара с мужем и двухлетним сыном, пришлось прыгать из окна. Благо, живут на первом этаже.

Ночь в общежитии по улице Суворова в Горках выдалась бессонной для всех жильцов. Для спасения людей, пожарным пришлось применять трехколенные лестницы. Взрослых и детей эвакуировали с окон второго этажа. Спуститься на первый по ступенькам было просто невозможно. Мешало сильное задымление.

Возгорание началось в блоке Елены Кусковой. После пожара здесь мало, что уцелело. Проснулась, вспоминает женщина, от сильного дыма. С трудом нашла в себе силы подняться и выйти в коридор.

Елена Кускова, пострадавшая:

Оно, может, спросонья не сообразила. Открыла окна, оно тут все моментально и загорелось

Перекинуться на другие блоки огонь не успел. Спасатели быстро укротили пламя.

Владимир Панасюк, старший инспектор Горецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

Вчера при возгорании сигнализация сработала, это помогло предотвратить гибель людей.

На улице ночью в мороз оказались 40 человек. Среди эвакуированных - 11 детей. Люди были одеты наспех. Некоторые без верхней одежды. Но чужая беда никого не оставила равнодушным.

Геннадий Черников, заместитель начальника Горецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

Предлагали комнаты в соседнем общежитии. Предлагали погреться в машинах.

Елена Кускова, комната которой сейчас не пригодна для проживания, временно будет жить у родственников. С переездом женщине помогают. Обещают и дальше не бросать в беде.

Виктор Чухманов, заместитель директора Горецкого унитарного коммунального производственного предприятия «Коммунальник»:

Сейчас мы вывезем имущество, за несколько дней сделаем ремонт и заселим жильца обратно.

К этому часу практически все жильцы уже вернулись в общежитие. Но последствия ночного пожара придется ликвидировать еще не один день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.