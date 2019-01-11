В Каменецком районе компания каталась на привязанном к авто капоте и попала в аварию

Новости Беларуси. В Каменецком районе при катании на капоте, прикрепленном к автомобилю, погиб парень.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, происшествие случилось вечером десятого января.

За рулем Mercedes 18-летняя девушка, стаж вождения которой составлял 12 дней, перевозила пассажиров вне салона автомобиля. Компания из пятерых человек сидела на капоте от автомобиля, который был привязан к движущемуся транспортному средству сзади.