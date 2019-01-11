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В Каменецком районе компания каталась на привязанном к авто капоте и попала в аварию

11 января 2019 08:57
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Новости Беларуси. В Каменецком районе при катании на капоте, прикрепленном к автомобилю, погиб парень.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, происшествие случилось вечером десятого января.

За рулем Mercedes 18-летняя девушка, стаж вождения которой составлял 12 дней, перевозила пассажиров вне салона автомобиля. Компания из пятерых человек сидела на капоте от автомобиля, который был привязан к движущемуся транспортному средству сзади.

В Каменецком районе компания каталась на привязанном к авто капоте и попала в аварию-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

Водитель авто допустила занос буксируемого устройства вправо по ходу движения автомобиля. Произошло столкновение с опорой ЛЭП.

В результате аварии на месте происшествия скончался 22-летний молодой человек, 17-летний житель Бреста был доставлен в реанимационное отделение медучреждения с тяжелыми травмами.

В Каменецком районе компания каталась на привязанном к авто капоте и попала в аварию-4

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

Водитель находилась в трезвом состоянии.

Возбуждено уголовное дело.

Пять человек пострадали, один погиб из-за катания на тюбингах в Беларуси за минувшие выходные (читать далее).

# Авария в Брестской области # происшествия

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