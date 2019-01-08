Пять человек пострадали, один погиб из-за катания на тюбингах в Беларуси за выходные

Новости Беларуси. Десятки людей в эти выходные в Беларуси получили различные травмы, катаясь на тюбинге. Причем переломы рук и ног – это самый безобидный диагноз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На тюбинге велик риск получить черепно-мозговую травму и повредить позвоночник. Он может вращаться, так что пассажир зачастую теряет ориентацию в пространстве, а спрыгнуть во время движения практически невозможно. В результате такого катания только в столичную в больницу скорой помощи доставили пять человек, трое из них в реанимации.

Александр Шпак, пострадавший:

А мы решили немножко поэкстремалить – прокатиться в лесу. Там горка покруче, поинтереснее. Ну, вот пару деревьев объехали. А на последнем, внизу, на самой большой скорости, я уже видел, что не могу управиться, пытался что-то сделать, и бесполезно.

Ирина Богдан, врач анестезиолог-реаниматолог Больницы скорой медицинской помощи Минска:

В этом году как никогда мы наблюдаем всплеск пациентов, травмированных в результате катания на тюбингах. У них диагностированы и черепно-мозговая травма, и множественные переломы ребер, и ушибы легких, также множественные переломы различных отделов позвоночника и разрывы внутренних органов. Им по необходимости проведено оперативное лечение, и сейчас состояние расценивается как тяжелое.

К сожалению, в списке тюбинговых травм есть и печальная статистика. В Могилеве погиб 24-летний парень. Тюбинг на всей скорости врезался в столб. Спасти молодого человека не удалось. Сотрудники Следственного комитета пять раз за выходные выезжали на места подобных происшествий. Специалисты предупреждают, что для такого отдыха необходимо выбирать оборудованные места и иметь хорошую экипировку.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Тюбинги – это совершенно небезопасное развлечение. Маленькие дети не могут управлять этим видом спортивного оборудования. Кроме того, следует смотреть так же и на места катаний. Лучше всего выбирать оборудованные места, где вы сможете быть в безопасности. Также нужно смотреть, чтобы не было естественных препятствий, с которыми можно столкнуться непосредственно внизу спуска. Потому что проверки, которые сейчас находятся в следственных органах, показывают, что столкновения именно с деревьями, фонарными столбами, а иногда и просто детей между собой, являются причиной того, что дети получают тяжелые травмы.