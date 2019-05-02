В Ганцевичах маленький мальчик попал в больницу из-за ожога

Новости Беларуси. В Ганцевичах ненадолго оставленный без присмотра мальчик дотронулся до горячего утюга.

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, 30 апреля в Ганцевичах в больницу с термическим ожогом тыльной стороны левой кисти поступил годовалый ребёнок.

Выяснилось, что утром 29 апреля малыш прикоснулся к утюгу, который его мать оставила на полу после глажки. Гражданка пошла в детскую, но услышала плач, после чего быстро вернулась к сыну.

Сначала мама и бабушка самостоятельно оказали первую медпомощь, а затем обратились к медработникам. Сейчас состояние пациента удовлетворительное, его жизнь вне опасности.

По факту инцидента проводится проверка.

Весной 2019 года в Пинске отравился 2-летний мальчик.