В Ганцевичах маленький мальчик попал в больницу из-за ожога

Новости Беларуси. В Ганцевичах ненадолго оставленный без присмотра мальчик дотронулся до горячего утюга.
Как сообщает УВД Брестского облисполкома, 30 апреля в Ганцевичах в больницу с термическим ожогом тыльной стороны левой кисти поступил годовалый ребёнок.
Выяснилось, что утром 29 апреля малыш прикоснулся к утюгу, который его мать оставила на полу после глажки. Гражданка пошла в детскую, но услышала плач, после чего быстро вернулась к сыну.
Сначала мама и бабушка самостоятельно оказали первую медпомощь, а затем обратились к медработникам. Сейчас состояние пациента удовлетворительное, его жизнь вне опасности.
По факту инцидента проводится проверка.
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