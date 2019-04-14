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Нашли за 3,5 км от места исчезновения. Подробности гибели 2-летнего малыша в Каменецком районе

14 апреля 2019 11:24
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Новости Беларуси. Следов насильственной смерти не обнаружено. Стали известны некоторые обстоятельства смерти двухгодовалого мальчика, поиски которого вели почти трое суток в Каменецком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нашли за 3,5 км от места исчезновения. Подробности гибели 2-летнего малыша в Каменецком районе-1

Нашли за 3,5 км от места исчезновения. Подробности гибели 2-летнего малыша в Каменецком районе-3

Тело Ивана Волошина обнаружили 13 апреля в мелиоративном канале почти за 3,5 километра от места исчезновения. По некоторым признакам, малыш пытался выбраться из него, но не смог.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В поисках ребенка участвовали не только правоохранители, но и многочисленные добровольцы.

Мама пропавшего в Каменецком районе мальчика: «Моего ребёнка только украли, поверьте мне»

Нашли за 3,5 км от места исчезновения. Подробности гибели 2-летнего малыша в Каменецком районе-6

Нашли за 3,5 км от места исчезновения. Подробности гибели 2-летнего малыша в Каменецком районе-8

Нашли за 3,5 км от места исчезновения. Подробности гибели 2-летнего малыша в Каменецком районе-10

# Гибель детей # происшествия # Фотофакт

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