Нашли за 3,5 км от места исчезновения. Подробности гибели 2-летнего малыша в Каменецком районе

Новости Беларуси. Следов насильственной смерти не обнаружено . Стали известны некоторые обстоятельства смерти двухгодовалого мальчика, поиски которого вели почти трое суток в Каменецком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тело Ивана Волошина обнаружили 13 апреля в мелиоративном канале почти за 3,5 километра от места исчезновения. По некоторым признакам, малыш пытался выбраться из него, но не смог.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В поисках ребенка участвовали не только правоохранители, но и многочисленные добровольцы.

Мама пропавшего в Каменецком районе мальчика: «Моего ребёнка только украли, поверьте мне»