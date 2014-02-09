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Сильнейший за последние 45 лет снегопад в Японии: погибли 7 человек, более 1000 пострадали, отменены 300 авиарейсов

09 февраля 2014 13:40
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Новости Японии. Жертвами сильнейшего за последние 45 лет снегопада в Японии стали 7 человек. Более тысячи пострадали. В некоторых районах наблюдаются перебои в авиасообщении. В воздушных гаванях застряли тысячи пассажиров. На данный момент отменены 300 рейсов, еще 750 задержаны.

Из-за ухудшения погодных условий возросло и количество аварий. Отразилась непогода и на выборах губернатора Токио. Явка избирателей крайне низкая.

В настоящее время погода нормализовалась. Муниципальные службы уже приступили к устранению последствий катаклизма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Снегопады # Фотофакт

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