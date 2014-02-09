Новости Саудовской Аравии. Пожар в одном из отеле в Саудовской Аравии унес жизни 15 человек. Свыше 100 получили травмы. Многие из них находятся в тяжелом состоянии. На момент возгорания отель был переполнен мусульманскими паломниками, которые прибыли в Медину для совершения малого хаджа. Большинство погибших – граждане Египта.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. На тушения огня спасателям понадобилось более двух часов. В качестве меры предосторожности были эвакуированы люди из соседних зданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.