В московском аэропорту «Домодедово» приземлился самолет с горящим двигателем

Новости России. ЧП в московском аэропорту. В «Домодедово» приземлился самолет с горящим двигателем. Борт следовал по маршруту «Москва – Днепропетровск». К счастью, никто не пострадал.

Пассажирский лайнер авиакомпании «ДнепрАвиа» запросил полосу для аварийной посадки из-за пожара в правом двигателе. Инцидент произошел около полуночи. Сейчас на месте работают аварийные службы.

Для пассажиров неисправного самолета подобран другой борт. В ближайшее время они смогут вылететь в Днепропетровск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.