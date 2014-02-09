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В московском аэропорту «Домодедово» приземлился самолет с горящим двигателем

09 февраля 2014 15:35
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Новости России. ЧП в московском аэропорту. В «Домодедово» приземлился самолет с горящим двигателем. Борт следовал по маршруту «Москва – Днепропетровск». К счастью, никто не пострадал.

Пассажирский лайнер авиакомпании «ДнепрАвиа» запросил полосу для аварийной посадки из-за пожара в правом двигателе. Инцидент произошел около полуночи. Сейчас на месте работают аварийные службы.

Для пассажиров неисправного самолета подобран другой борт. В ближайшее время они смогут вылететь в Днепропетровск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Возгорание самолета

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