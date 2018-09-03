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В Измайловском проезде грузовик провалился под землю

03 сентября 2018 19:38
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Новости Беларуси. Ушел под землю. В Измайловском проезде грузовик провалился в яму у края дороги, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Измайловском проезде грузовик провалился под землю-1

На этом месте прокладывают канализацию, а самосвал подогнали, чтобы с помощью экскаватора пересыпать песок из ямы. В итоге асфальт не устоял под тяжестью большегруза и обвалился, утянув его за собой. Строители вытащили грузовик с помощью буксира и продолжили работу. Обошлось без пострадавших.

В Измайловском проезде грузовик провалился под землю-4

В Измайловском проезде грузовик провалился под землю-6

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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