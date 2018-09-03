В Измайловском проезде грузовик провалился под землю

Новости Беларуси. Ушел под землю. В Измайловском проезде грузовик провалился в яму у края дороги, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На этом месте прокладывают канализацию, а самосвал подогнали, чтобы с помощью экскаватора пересыпать песок из ямы. В итоге асфальт не устоял под тяжестью большегруза и обвалился, утянув его за собой. Строители вытащили грузовик с помощью буксира и продолжили работу. Обошлось без пострадавших.