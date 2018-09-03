Револьвер, арбалет, сотни патронов: внушительный арсенал оружия изъят у жителя Витебска

Новости Беларуси. Автомат Калашникова, пистолет Макарова, револьвер, арбалет, сотни патронов и дымовые шашки – внушительный арсенал оружия изъят у жителя Витебска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На след подозреваемого удалось выйти в ходе расследования уголовного дела по факту браконьерства в Оршанском районе. Обыски проходили одновременно на шести объектах недвижимости фигуранта: в доме, на даче, а также в четырех гаражах. Откуда такой арсенал и зачем он жителю областного центра – предстоит ответить следователям.

Георгий Евчар, официальный представитель МВД Беларуси:

Вместе с тем сотрудниками ГУБОП сейчас проводятся мероприятия по установлению возможных соучастников и других фигурантов незаконного оборота оружия. Также обращает на себя внимание и тот факт, что в пользовании мужчины находятся несколько дорогих иномарок, а также элитная недвижимость, чья стоимость существенно превышает его официальные доходы.