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Револьвер, арбалет, сотни патронов: внушительный арсенал оружия изъят у жителя Витебска

03 сентября 2018 19:13
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Новости Беларуси. Автомат Калашникова, пистолет Макарова, револьвер, арбалет, сотни патронов и дымовые шашки – внушительный арсенал оружия изъят у жителя Витебска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Револьвер, арбалет, сотни патронов: внушительный арсенал оружия изъят у жителя Витебска-1

На след подозреваемого удалось выйти в ходе расследования уголовного дела по факту браконьерства в Оршанском районе. Обыски проходили одновременно на шести объектах недвижимости фигуранта: в доме, на даче, а также в четырех гаражах. Откуда такой арсенал и зачем он жителю областного центра – предстоит ответить следователям.

Револьвер, арбалет, сотни патронов: внушительный арсенал оружия изъят у жителя Витебска-4

Револьвер, арбалет, сотни патронов: внушительный арсенал оружия изъят у жителя Витебска-6

Георгий Евчар, официальный представитель МВД Беларуси:
Вместе с тем сотрудниками ГУБОП сейчас проводятся мероприятия по установлению возможных соучастников и других фигурантов незаконного оборота оружия. Также обращает на себя внимание и тот факт, что в пользовании мужчины находятся несколько дорогих иномарок, а также элитная недвижимость, чья стоимость существенно превышает его официальные доходы.

Револьвер, арбалет, сотни патронов: внушительный арсенал оружия изъят у жителя Витебска-8

Оружие и боеприпасы направлены на экспертизу. Использовались ли они в преступной деятельности, в том числе за пределами Беларуси, сейчас выясняется.

# Оружие и боеприпасы # происшествия # Георгий Евчар # Фотофакт

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