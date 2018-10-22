Прямой эфир

В Минске женщина-водитель отвлеклась на плач ребенка и попала в ДТП

22 октября 2018 20:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Отвлеклась на детский плач и попала в аварию. Серьёзное ДТП произошло около 10 утра на Пономаренко, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске женщина-водитель отвлеклась на плач ребенка и попала в ДТП-1

Женщина-водитель, при повороте выехала на встречную, врезалась в другую легковушку. Та от удара столкнулась с троллейбусом. Машина вероятной виновницы аварии перевернулась. Никто из участников ДТП не пострадал. Ребёнок находился в удерживающем автокресле.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
За кабана в квартире минчанину грозит штраф
22 октября 2018 19:46

За кабана в квартире минчанину грозит штраф

«Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы». Что известно об аварии на автодроме под Витебском, в которой машина багги сбила судей
22 октября 2018 14:40

«Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы». Что известно об аварии на автодроме под Витебском, в которой машина багги сбила судей

В Гродно две сестры продали мимо кассы проездных билетов на 57,6 тысяч рублей
22 октября 2018 14:32

В Гродно две сестры продали мимо кассы проездных билетов на 57,6 тысяч рублей