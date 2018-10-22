В Минске женщина-водитель отвлеклась на плач ребенка и попала в ДТП

Новости Беларуси. Отвлеклась на детский плач и попала в аварию. Серьёзное ДТП произошло около 10 утра на Пономаренко, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Женщина-водитель, при повороте выехала на встречную, врезалась в другую легковушку. Та от удара столкнулась с троллейбусом. Машина вероятной виновницы аварии перевернулась. Никто из участников ДТП не пострадал. Ребёнок находился в удерживающем автокресле.