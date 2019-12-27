В Ивьевском районе мужчина во время охоты на кабана ранил напарника

Новости Беларуси. В Ивьевском районе во время незаконной охоты мужчина получил пулевое ранение.
Как сообщает УСК по Гродненской области, происшествие случилось 28 сентября. Двое местных жителей охотились на дикого кабана. Разрешений на добычу животного у охотников не было.
В какой-то момент один из мужчин неприцельно выстрелил по неясно видному силуэту. В итоге 61-летний гражданин получил тяжкое телесное ранение.
Фото: УСК по Гродненской области
Место происшествия осмотрено, проведены допросы, получены заключения экспертиз. У обвиняемого дома обнаружены и изъяты патроны, являющиеся боеприпасами для нарезного огнестрельного оружия. В том же металлическом ящике находились боеприпасы к охотничьему гладкоствольному оружию.
Оба охотника привлечены к административной ответственности. 54-летний мужчина также обвиняется в причинении тяжкого телесного повреждения по неосторожности и незаконных действиях с боеприпасами.
Расследование уголовного дела завершено, оно передано прокурору.
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