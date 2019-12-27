В Ивьевском районе мужчина во время охоты на кабана ранил напарника

Новости Беларуси. В Ивьевском районе во время незаконной охоты мужчина получил пулевое ранение.

Как сообщает УСК по Гродненской области, происшествие случилось 28 сентября. Двое местных жителей охотились на дикого кабана. Разрешений на добычу животного у охотников не было.

В какой-то момент один из мужчин неприцельно выстрелил по неясно видному силуэту. В итоге 61-летний гражданин получил тяжкое телесное ранение.