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Небольшая авария на проспекте Независимости привела к масштабному затору в центре столицы

26 декабря 2019 19:12
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Новости Беларуси. Небольшое ДТП на проспекте Независимости привело к внушительной пробке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Небольшая авария на проспекте Независимости привела к масштабному затору в центре столицы-1

Авария произошла в обеденный час в районе парка Челюскинцев, однако затор растянулся до площади Победы. Два автомобиля не поделили полосу движения, и водителям не удалось избежать столкновения. В ДТП никто не пострадал.

В целом в предновогодние дни дорожная ситуация усложнилась. Многие спешат купить подарки. В центре проблематично проехать даже днем. К вечеру в Минске фиксировались 9-балльные пробки.

Небольшая авария на проспекте Независимости привела к масштабному затору в центре столицы-4

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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