Небольшая авария на проспекте Независимости привела к масштабному затору в центре столицы

Новости Беларуси. Небольшое ДТП на проспекте Независимости привело к внушительной пробке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Авария произошла в обеденный час в районе парка Челюскинцев, однако затор растянулся до площади Победы. Два автомобиля не поделили полосу движения, и водителям не удалось избежать столкновения. В ДТП никто не пострадал.

В целом в предновогодние дни дорожная ситуация усложнилась. Многие спешат купить подарки. В центре проблематично проехать даже днем. К вечеру в Минске фиксировались 9-балльные пробки.